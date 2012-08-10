В Жуковском состоится репетиция парада авиашоу в честь 100-летия ВВС России

В Подмосковье в городе Жуковский сегодня состоится генеральная репетиция международного авиашоу в честь 100-летнего юбилея Военно-воздушных сил России. Авиашоу пройдет 12 августа на территории аэродрома ФГУП ЛИИ имени Громова.

В ходе репетиции авиашоу будет задействована вся авиатехника, которая примет участие в показательных полётах.

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян отметил, что авиашоу в подмосковном Жуковском в честь столетия ВВС станет одним из самых крупных авиационных показов в мире.

По словам Погосяна, летная программа будет масштабнее, чем на авиасалоне "МАКС": Су-34, и Як-130, и МиГ-29М, и Су-35 и Т-50.

Главнокомандующий ВВС РФ генерал-майор Виктор Бондарев сообщил, что на празднование, посвященное 100-летию российской военной авиации, приглашены 116 главнокомандующих Военно-воздушных сил зарубежных стран. По его словам, каждый приехавший главком получит по кожаной куртке, которую носит летный состав, передает РИА Новости.

Организаторы напоминают, что попасть на праздник ВВС РФ в Жуковском смогут только те, кто получил специальные пригласительные билеты.

В период с 10 по 12 августа с 7.00 до 22.00 будет установлено временное ограничение движения автомобильного транспорта, не задействованного в жизнеобеспечении городского округа Жуковский. На проезд транспортных средств местных жителей и организаций на территорию города, а также спецтранспорта, будут выданы пропуска на проезд.

12 августа на Казанском направлении Московской железной дороги пустят более 100 дополнительных электричек и поездов "Спутник".