В Москве сегодня рано утром стартовал автопробег оппозиции "Белый поток". Все желающие присоединиться к старту пробега собирались в 4:00 мск на улице Охотный ряд у памятника Карлу Марксу.

Оппозиционные активисты намерены с 10 до 21 августа посетить ряд областных центров в Центральном регионе России и в Поволжье. В Ярославле, Костроме, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде, Астрахани и Тамбове они проведут митинги, пикеты и другие массовые акции под лозунгом "Свободные люди - свободная страна". Первый пикет пройдет уже сегодня в Ярославле.

Акцию поддержал ряд оппозиционных политиков и общественных деятелей.

Один из инициаторов "Белого потока" депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что цель акции - провести дискуссии по актуальным политическим проблемам в регионах и "познакомить" их жителей с представителями оппозиции. Ожидается, что в автопробеге примут участие сотни машин.

В ряде регионов России гражданские активисты организовали палаточные лагеря, где проходят публичные лекции и дискуссии.