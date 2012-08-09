Медведев: Миграции не нужно бояться, ею нужно управлять

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на правительственном заседании по проблеме миграции предложил трехэтапный план по реализации программы миграционной политики. По словам премьера, "миграция носит постоянный характер, ее не нужно бояться, ею нужно управлять".

По данным ФМС, за I полугодие текущего года в Россию приехали более 8 млн. иностранных граждан. На данный момент в России находятся около 10 млн. мигрантов. У 20 процентов просроченные резрешения на пребывание в нашей стране.

"Наша ключевая задача - создать цивилизованный и сбалансированный рынок труда и обеспечить нашу экономику квалифицированной рабочей силой", сказал Медведев, отметив, что "важно не допустить негативных проявлений разного рода, включая формирование анклавов из числа иностранных граждан".

Среди мер, направленных на укрепление правопорядка в этой области, называется ужесточение наказаний за нарушение миграционного законодательства вплоть до уголовной репрессии.

Медведев сказал, что ему не нравится положение, когда в Россию едут низкоквалифицированные мигранты, "которые с трудом объясняются на русском языке". Он отметил, что российские граждане также уезжают за рубеж, большинство из них с хорошим образованием и подготовленностью.

Медведев также отметил, что при осуществлении миграционной политики необходимо обратить внимание на интеграцию в рамках Единого экономического пространства и на Дальний Восток.