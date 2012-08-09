Главредом «Коммерсанта FM» назначен Алексей Воробьев

Пост главного редактора радиостанции «Коммерсантъ FM» занял Алексей Воробьев, занимавший при прошлом главреде Дмитрии Солопове, объявившем о своем уходе в середине июля, должность его первого зама.

«Алексей Воробьев официально назначен главным редактором радиостанции «Коммерсантъ ФМ»», – сообщает Твиттер KFM936.

Солопов ушел заниматься собственным бизнесом – рекламной группой. Шеф-редактор «Коммерсантъ-холдинга» Михаил Михайлин тогда пообещал, что редакционная политика станции останется неизменной. Он же сообщил, что предложит освободившийся пост Воробьеву.

Незадолго до Солопова холдинг покинул Демьян Кудрявцев, новым гендиректором был назначен Дмитрий Сергеев.

В конце июня приостановил работу телеканал «Коммерсантъ ТВ». Как говорил Михайлин, канал продолжит свое вещание после разработки новой концепции. Незадолго до этого Slon.Ru сообщил, что новый гендиректор «Коммерсантъ-холдинга» Дмитрий Сергеев решил закрыть телеканал, так как он не приносит прибыли.