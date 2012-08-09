Двух подозреваемых по Болотному делу отпустили под подписку о невыезде

Следствие по делу о беспорядках на Болотной площади в четверг изменило подозреваемым Олегу Архипенкову и Рихарду Соболеву меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Оба уже выпушены из московского следственного изолятора, сообщает Радио Свобода.

Ходят слухи, что адвокатам удалось доказать следователям, что их подзащитные, просидевшие под стражей около двух месяцев, вообще не были на Болотной площади 6 мая.

Всего обвиняемыми и подозреваемыми по так называемому Болотному делу проходят 16 человек, большинство остается под арестом.