В центре Москвы в субботу перекроют автомобильное движение

В субботу, 11 августа в Центральном округе Москвы будет временно перекрыто дорожное движение. В этот день с 9:00 до 15:00 будет проходить традиционный Международный пробег "Россия".

1000 участников из сборных команд трудовых коллективов и клубов любителей бега Москвы и других регионов России соберутся в Олимпийском комплексе "Лужники", чтобы пробежать дистанцию общей протяженностью 15 километров. Самые младшие (17 лет) и самые старшие участники (75 лет) пробегут символические 2012 метров.

В связи с этим будут внесены изменения в маршруты и графики движения городского наземного пассажирского транспорта в соответствии с графиком и схемой проведения мероприятия. Маршрут бегущих - Лужнецкая набережная – Фрунзенская набережная и обратно.

Департамент здравоохранения города Москвы организует медицинское обеспечение, в том числе дежурство машин экстренной медицинской помощи. Охрану общественного порядка будет осуществлять Управление внутренних дел по Центральному округу Москвы.



