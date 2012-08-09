Навального обвинили в равнодушии к бывшим соратникам-националистам

Лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов обвинил оппозиционера Алексея Навального в том, что он не поддерживает участников "Русского марша" Даниила Константинова и Константина Крылова, на которых заведены уголовные дела.

"НацАкцент" напоминает, что против лидера "Лиги обороны Москвы" Даниила Константинова возбуждено уголовное дело по бытовому убийству. Его защита утвреждает, что у него есть твердое алиби. Лидер НДП Крылов является обвиняемым в процессе по 282-й статье УК за свое выстпление на митинге.

"Мы с ним вместе выступали на митинге "Хватит кормить Кавказ" в октябре. На двух из семи выступавших - на Данилу Константинова и на Константина Крылова - заведены уголовные дела, а Навальный только что-то ретвитнул пару раз и ни разу публично не встал на защиту этих людей. Я, например, к ним на суды хожу, мы очень активно делаем все, что можем, чтобы им помочь", - заявил Милов.

Лидер "Демвыбора" заявил, что позиции его партии во многом совпадают с позициями Национально-демократической партии (НДП). "Крылов, Тор, Сусов, Холмогоров. Условно говоря, те, кто вошли в национал-демократическую партию. С ними у нас колоссальное совпадение позиций, честно скажу, даже больше, чем со многими либералами", - отметил Милов.

По его словам, сегодня в националистическом лагере "идет дикая битва между евразийцами и европейцами", сообщает Лента.ру. "Евразийцы говорят, что мы империя, которая должна быть против Запада, сильным государством и так далее. А условные европейцы говорят, что мы европейская страна, нам нужно строить европейскую систему и отгораживаться от Азии, ориентироваться на развитие рынка, частного бизнеса и так далее. Как только я увидел, что они просто дрейфуют от этих дремучих евразийских уродов с бородой в капусте в сторону серьезных цивилизованных политиков, напоминающих правые европейские антимигрантские партии, то я понял, что с ними надо начинать сотрудничать, участвовать в одних проектах, выступать на одних митингах", - сообщил Милов.