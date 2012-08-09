Житель Крымска посмертно награжден государством и РПЦ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества жителя Крымска Петра Остапенко за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

П. Остапенко спас из затопленных домов в ночь страшного наводнения более 10 человек, в том числе инвалидов. Сам он погиб. У него остались жена и двое детей.

В конце июля 2012г. на совещании, посвященном ликвидации последствий наводнения, представители Комитета общественного контроля, который был создан для контроля за действиями властей по ликвидации последствий наводнения, обратились к президенту с просьбой принять решение о награждении П. Остапенко.

Кроме того, 23 июля в ходе визита в Крымск патриарх Московский и всея Руси Кирилл посмертно наградил самоотверженного мужчину орденом Святого благоверного князя Димитрия Донского II степени.

Ранее к ордену Мужества был посмертно представлен подполковник полиции Вячеслав Горбунов, который в ночь наводнения спас 35 жителей Крымска, включая детей и пенсионеров. Сам сотрудник МВД погиб, когда волной перевернуло его лодку, на которой он перевозил людей. Кроме того, к ордену Мужества был представлен сотрудник МЧС, старший лейтенант внутренней службы Александр Селютин, который спас более 150 человек во время наводнения на Кубани.



