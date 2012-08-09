Премьер-министр России Дмитрий Медведев не намерен мириться с неудачами в космической отрасли. Последняя произошла 6 августа при запуске ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-МД2" и "Телком-3". Бюджет несет крупнейшие потери.

Глава правительства пообещал назвать виновных в неудачах космической отрасли России на совещании. Вице-премьер Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что председатель правительства устроит "разбор полетов" на следующей неделе.

Медведев подтвердил, что готовить специальное совещание будет ответственный вице-премьер.

"Я не знаю, какова причина гибели спутников - будь то разгонный блок, механические повреждения, элементарное разгильдяйство, или все вместе, умноженное на традиционное разгильдяйство, но терпеть это дальше невозможно" - заявил премьер-министр, подчеркунв, что из-за этого Россия "теряет авторитет и миллиарды рублей".

"АН" сообщали, что при запуске ракеты-носителя "Протон-М", оснащенной разгонным блоком "Бриз-М", со спутниками связи "Экспресс-МД2" и "Телком-3" он должен был вывести спутники на орбиту около 36 тысяч километров. Во время второго запуска, двигатели разгонного блока отключились преждевременно, проработав не 18 минут, а 7 секунд. В итоге спутники превратились в космический мусор.