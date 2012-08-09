Правительство Германии пристально следит за процессом «Pussi Riot»

Правительство Германии обеспокоено происходящим судебным процессом в России над участницами панк-группы Pussi Riot.

Немецкие власти пристально следят за развитием событий. «Посольство Германии наблюдает за процессом не только издалека, его представители также присутствовали на слушании дела и находятся в контакте с адвокатами группы», - заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Германии в Берлине. Уполномоченный ФРГ по правам человека Маркус Лёнинг уже осудил «неправомерный характер этого процесса», пишет немецкий журнал «Spiegel».

17 августа будет вынесен приговор по делу Pussi Riot. Но уже сейчас очевидно, что участницы панк-группы просто так «не сдадутся» и будут бороться против давления на них со стороны властей, - комментирует ситуацию издание.

В своей заключительной речи девушки упрекали правосудие в применении сталинских методов. Надежда Толоконникова заявила, что «весь этот процесс напоминает политические репрессии».

На прошлой неделе Владимир Путин, в своей речи, посвященной Олимпийским играм, отметил, что наказание для участниц группы не должно «быть слишком суровым». Но международная Организация по защите прав человека «Amnesty International» считает, что девушек судят как политических заключённых.