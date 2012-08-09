Пострадавшим от стихии в Карелии выплатят компенсации

Правительство Карелии выплатит компенсации жителям районов республики, пострадавшим от проливных дождей, которые обрушились накануне.

Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чаженгин сообщил, что республиканскому министерству финансов и главам местного самоуправления сегодня на планерке была поставлена задача разработать механизм первоначальных компенсаций.

По его словам, после этого будет проводиться полный подсчет ущерба, нанесенного стихией. Он будет вестись индивидуально, как это делается при любых чрезвычайных ситуациях в республике и стране.

Напомним, в Карелии объявлен режим ЧС.

Шквалистый ветер и мощный ливень обрушились на несколько районов Карелии в ночь на среду. Из-за непогоды без электричества остались почти 25 тысяч человек. В Петрозаводске из-за дождя обвалилось восемь метров пешеходной части моста через реку Лососинка. Сильные дожди также подтопили несколько дорог и мост в городе Лахденпохья.

В бассейне реки Нижний Выг выпала месячная норма дождевых осадков, из-за чего прорвало плотину Солдатского озера. Вода затопила машинный зал Маткожненской ГЭС, без света в поселке Сосновец остались 1,5 тысячи человек.

Все социальные объекты, в том числе дом сестринского ухода, были обеспечены электричеством от резервного источника питания. По данным МЧС РФ, движение шести пассажирских поездов было задержано из-за размыва железнодорожного полотна на участке Летний - Сосновец в Беломорском районе.