Православные хоругвеносцы сожгли у ХХС портреты Мадонны

Православные активисты сожгли у храма Христа Спасителя портреты известной американской поп-певицы Мадонны. Представители Союза православных хоругвеносцев пояснили, что они выступают не против людей, а против греха.

По мнению активистов, после акции с сожжением портрета Мадонны «она полетела в ад, и бес был изгнан».

Мадонна во время концерта в Москве поддержала арестованных девушек из панк-группы «Pussy Riot». Один из своих хитов она исполнила в маске панк-группы, а на полуобнаженной спине у артистки виднелись слова: Pussy Riot. Напомним, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алёхина обвиняются в хулиганстве за так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин высказал свою точку зрения на призыв Мадонны.