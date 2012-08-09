Генералы обвинили Дмитрия Медведева в слабости

В Интернете 7-минутный ролик-релиз 47-минутного фильма "Потерянный день" стал одним из самых популярных 8 августа по просмотрам. В нем ряд военачальников обвиняют бывшего в 2008 году президентом РФ Дмитрия Медведева в трусости и нерешительности во время грузино-южноосетинского конфликта в августе того года.

Ряд экспертов считают, что подобные ролики являются элементом внутриполитической борьбы между группами, которые в последнее время сформировались вокруг президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

В ролике начальник Генштаба Вооруженных сил Юрий Балуевский рассказывает, что в Москве "на самом верху" боялись ответственности, "пока не последовал пинок в одно место от Владимира Владимировича из Пекина". Напомним, Путин в авгуте 2008 находился на Олимпийских играх в Китае.

Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков прокомментировал "Потерянный день". По его словам, "пока нет сомнений в том, что в фильме снимались настоящие генералы, что это не видеомонтаж", но кто и с какой целью снял фильм Песков не знает.

8 агуста 2012 года и Владимир Путин и Дмитрий Медведев вспоминали о тех днях. По словам Путина, активные боевые действия в районе Южной Осетии начались 6 августа. Медведев заявил, что принял решение об ответном ударе по Грузии в 2008 году в ночь на 8 августа. Медведев подчеркнул, что только он мог ответить на агрессию Грузии.

Президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о подготовке войны с Грузией.