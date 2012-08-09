В Петербурге чуть не украли ребенка. Мальчик оказал сопротивление

В Петербурге вчера вечером была совершена попытка похищения девятилетнего мальчика из холла гостиницы «Атриум» (Исполкомская улица, 2). Мальчик оказался «не промах», смог вырваться и сообщить администратору о случившемся.



Вывести мальчика из гостиницы мужчина пытался с помощью шоколадки. Ребенок сладкого не захотел, и неудавшийся похититель начал силой тащить его к выходу.



Мальчик вырвался и прибежал за помощью к администратору. Когда приехала полиция, злоумышленник уже скрылся. Сейчас ведется его розыск, у полицейских есть запись камеры видеонаблюдения.

Ребенок описывает незнакомца как мужчину 30 - 35 лет, рост 175 см, был одет в черную куртку.