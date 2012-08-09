В Москве ищут бомбу на речном вокзале и станции метро

На Северном речном вокзале и станции метро идет проверка: ищут взрывные устройства. Утром неизвестный позвонил в столичную полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе на станции "Речной вокзал".

Заминирован и один из речных вокзалов, какой – он не уточнил и бросил трубку.

Полиция решила провести проверку на речном узле, ближайшем к "заминированной" станции метро, сообщают vesti.ru. В настоящее время станция с двумя вестибюлями и здание вокзала проверяют саперы.



