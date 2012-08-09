Известная певица, заслуженная артистка России, мать троих детей Валерия ответила Ксении Собчак за себя, певицу Елену Ваенгу и президента РФ Владимира Путина.

"Пишу Вам, так как была до крайности удивлена постом в Твиттере, в котором Вы по какой-то причине соизволили упомянуть меня и Елену Ваенгу. Спешу Вас успокоить, Ваши тревоги за мою моральную устойчивость и возможную склонность к суициду напрасны и не имеют под собой ни малейшего основания. Я состоявшийся человек, у меня прекрасная семья, взрослые талантливые дети, любимая работа - у меня есть ради чего долго и счастливо жить. Не тревожьтесь, отсутствие всемирной известности никак не подрывает мое душевное спокойствие", - пишет Валерия в своем микроблоге в Твиттере.

Певица рассказывает Собчак: "Известность, приобретаемая путем растаптывания своего Отечества - это не для меня. Народную любовь, Ксения Анатольевна, я заработала неустанным трудом, не оглядываясь на те преграды и чудовищные условия, в которых мне порой приходилось существовать. Свою популярность я выстрадала".

И продолжает: "Тем удивительнее мне видеть подобных Вам "мажоров", которые то ли из корысти, то ли от скуки оголтело пускаются в бой с ветряными мельницами. Легко кричать о несправедливости, когда ты сыт, обут и одет. А что Вы, собственно, знаете про тот народ, за благополучие которого Вы едва не били себя в грудь на Болотной и других "сходках" так называемой оппозиции? Вы, которая с детства жила в достатке и никогда не знала, что такое безденежье или голод. Что Вы знали, кроме тепла, уюта и благоденствия? Навряд ли Вы видели, как живут люди в селе Верхние Шипки (или множестве ему подобных), ведь там не устраивают корпоративов. Из желания попиариться и хоть как-то зацепиться за уходящий поезд известности, некогда отправившийся с сальной и отдающей "душком" станции "Дом-2", Вы теперь яростно вгрызаетесь в руку, которая Вас когда-то вскормила и обеспечила Вам достойное существование".

"Я – человек со сложившейся гражданской позицией и уверена, что в России пока нет человека, который бы справился с президентскими обязанностями лучше, чем В.В.Путин. И не правы те, кто считает, что меня купили или подговорили. Если бы у меня с властью были отношения настолько близкие, как некоторые это мне приписывают, меня бы давно осыпали многочисленными почестями, но я от власти не имею ничего.

Ксения Анатольевна, переход в политику - это еще не признак зрелости. Своими убеждениями необходимо жить, а не просто в них играться. Чтобы быть Жанной д'Арк, нужно и личностью обладать помасштабнее и силой духа, достаточной, чтобы пойти на костер за свои убеждения. Если Вы действительно претендуете на эту роль, то, при таком сценарии, Вам впору было бы озаботиться именно своими перспективами, а не нашей с Леной психологической устойчивостью...", - считает певица.

В начале обращения к Ксении Анатольевне Валерия "хотела было написать "уважаемая", но рука не поднялась". "А вот судя по последним оперативным сводкам, эпитет "дорогая" Вам подходит гораздо лучше", - отметила артистка.