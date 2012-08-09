Сестра «убитого» генерала Кужеева: брат вернулся из Сирии несколько дней назад
9 августа 2012, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Сестра российского генерала Владимира Кужеева, об убийстве которого заявили сирийские повстанцы, рассказала, что ее брат последние пять лет постоянно жил в Сирии, работал военным советником и в Россию вернулся несколько дней назад.
На протяжении последних пяти лет он приезжал домой лишь в отпуск, передает ВВС.
В смонтированном видеообращении показана фотография, на которой Кужеев и еще один человек в российской военной форме запечатлены вместе Даудом Раджихой, занимавшим пост министра обороны страны и погибшим при взрыве у здания службы национальной безопасности в Дамаске в конце июля.
Кужеев закончил с золотой медалью академию Генерального штаба при российском министерстве обороны, где впоследствии работал старшим преподавателем кафедры стратегии, сообщает vz.ru.
Среди его наград – три ордена Сирийской Арабской Республики, которые присуждаются за существенный вклад в жизнь страны.
Российское министерство обороны ранее сообщало, что генерал Кужеев уволен с военной службы в 2010 году.
Сайт телеканала "Аль-Арабия" в среду со ссылкой на заявление "Свободной сирийской армии" сообщил, что боевики застрелили российского генерала Владимира Коджиева или Коджаева. В министерстве обороны России позднее заявили, что генерала по фамилии Коджиев или схожими фамилиями в действующей российской армии нет.
Сам отставной военный был очень расстроен фактом собственной гибели.