Путин произвел ряд кадровых перестановок в Следственном комитете РФ
9 августа 2012, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин произвел ряд кадровых назначений в Следственном комитете Российской Федерации. Полковник юстиции Александр Калинин назначен первым заместителем руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета криминалистики СК РФ.
Полковник юстиции Анатолий Сазонов назначен заместителем руководителя ГУ криминалистики СК РФ — руководителем методико-криминалистического управления; генерал-майор юстиции Юрий Тютюнник освобожден от занимаемой должности и назначен первым заместителем руководителя ГСУ СК РФ.
Полковник юстиции Рузиля Шелест назначена первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Забайкальскому краю; полковник юстиции Дмитрий Шершаков — заместителем руководителя Главного управления процессуального контроля СК РФ — руководителем управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции. Полковник юстиции Евгений Долгалев назначен руководителем СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Главой государства подписан указ "О назначении на должность сотрудников Следственного комитета Российской Федерации".