Московские таксисты проведут сегодня митинг (ВИДЕО)
9 августа 2012, 11:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Московские таксисты сегодня проведут митинг против новых правил дорожного движения и нелегальных перевозчиков - "бомбил".
Водители такси выступят против норм правил дорожного движения, запрещающих им останавливаться для посадки и высадки пассажиров вдоль выделенных полос для общественного транспорта и рядом с остановками.
Межрегиональный профсоюз "Таксист" собирает акцию в сквере Суворовской площади Москвы. Таксисты настаивают на создании межведомственной комиссии, из представителей ГИБДД, ФМС, и, возможно, представителей от профсоюза, с тем чтобы планомерно бороться с нелегальным извозом. По мнению некоторых экспертов, одной из причин того, что новый закон о такси не работает, является его заведомая невыполнимость, передает Вести.ру.
Перевозчикам ставят большое количество условий, выполнить которые сложнее и дороже, чем заплатить штраф: например, запрет использовать арендованные машины, требование установить дорогостоящие таксометры, обязательство перекрасить все автомобили в одинаковый цвет.