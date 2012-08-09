Московские таксисты проведут сегодня митинг (ВИДЕО)

Московские таксисты сегодня проведут митинг против новых правил дорожного движения и нелегальных перевозчиков - "бомбил".

Водители такси выступят против норм правил дорожного движения, запрещающих им останавливаться для посадки и высадки пассажиров вдоль выделенных полос для общественного транспорта и рядом с остановками.

Межрегиональный профсоюз "Таксист" собирает акцию в сквере Суворовской площади Москвы. Таксисты настаивают на создании межведомственной комиссии, из представителей ГИБДД, ФМС, и, возможно, представителей от профсоюза, с тем чтобы планомерно бороться с нелегальным извозом. По мнению некоторых экспертов, одной из причин того, что новый закон о такси не работает, является его заведомая невыполнимость, передает Вести.ру.

Перевозчикам ставят большое количество условий, выполнить которые сложнее и дороже, чем заплатить штраф: например, запрет использовать арендованные машины, требование установить дорогостоящие таксометры, обязательство перекрасить все автомобили в одинаковый цвет.