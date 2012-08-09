Жителям ЗАО Москвы ко Дню города готовят подарок

65 водных комплексов установят в ближайшее время во дворах жилых домов и на территории межквартальных городков на западе столицы. Вот такой подарок готовит префектура жителям ко Дню города.

В каждом районе округа планируется установить по 5 фонтанов /в округе 13 районов/. Заниматься поиском наиболее подходящих мест будут главы управ и их заместители по ЖКХ. Это должны быть достаточно просторные дворы, возможно, со скамейками вблизи будущих фонтанов, желательно, недалеко от детских площадок.



