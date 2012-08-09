Министра спорта Камчатки будут судить. Обижены юные хоккеисты

Министр спорта Камчатского края и один из индивидуальных предпринимателей региона подозреваются в мошенничестве, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.



Министр спорта и туризма Камчатского края, зная о наличии в бюджете 2011 года ассигнований на приобретение спортивной обуви, одежды и спортивного инвентаря для команд юных хоккеистов, сделал предложение одному из индивидуальных предпринимателей принять участие в аукционе на поставку спортивных товаров.

Бизнесмен предложение принял, причем все чудненько устроилось – в аукционе участвовал только он. В результате по завышенной цене продавались спортивные товары низкого качества, не пользующиеся спросом, а некоторые вообще не имели отношения к спорту. Ущерб краевому бюджету составил более 6 миллионов 900 тысяч рублей



Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Соответствующая статья уголовного кодекса предполагает до десяти лет лишения свободы.

"В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал Маркин, сообщает РИА Новости.

Камчатское министерство спорта и туризма было образовано в июле 2011 года, его возглавил Виктор Кравченко, занимающий этот пост до сих пор.





