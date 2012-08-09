Смольный сам решит, для чего подходят здания в центре Петербурга

Смольный проинвентаризирует все объекты в центре Петербурга. Как сообщил на сегодняшней встрече с журналистами губернатор города Георгий Полтавченко, такие планы включает в себя программа сохранения исторического центра Северной столицы, находящаяся в настоящее время на стадии разработки.

В первую очередь планируется проверить состояние фундаментов домов. Затем по каждому конкретному зданию будет решаться вопрос, для чего оно подходит больше, - для размещения гостиницы, музея или же для проживания горожан. Создание такого перечня облегчит задачу потенциальному инвестору по выбору подходящего объекта.



Кроме того, в центре города будет создан маневренный фонд для тех, кто не захочет выезжать из центра даже на время ремонта. Также планируется строительство транспортного обхода центра Санкт-Петербурга, капитальный ремонт дорог, создание дополнительных пешеходных зон.



Напомним, что правительство Петербурга намерено утвердить программу сохранения исторического центра осенью 2012г. Как ранее отмечал вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Вязалов, на данный момент между администрацией города и правительством РФ существует договоренность, согласно которой доля городского бюджета в финансировании программы составляет 70%, федерального - 30%.