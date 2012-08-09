В Летнем саду начнутся «Уроки труда...»

Каждую субботу с 11 августа в Зеленом кабинете Летнего сада будут проходить бесплатные мастер-классы, объединенные в программу «Уроки труда под открытым небом».



По словам организатора мастер-классов Юлии Бутт, не случайно в качестве площадки был выбран именно Летний сад. «Он очень преобразился после реконструкции. Нам показалось, что в этом красивейшем парке будет интересно не только гулять, но и получать полезные навыки, заниматься творчеством. Мастер-классы рассчитаны на детей и взрослых. Такие занятия помогут отвлечься от будничной рутины и открыть себя с новой стороны», - пояснила Юлия «Искусству ТВ».

В программу мастер-классов войдут занятия по шитью плюшевых игрушек, мастерству изготовления всевозможных хэнд-мэйдов, плетению кос, завязыванию и нестандартному применению платков, декупажу, дизайну интерьера… «Мы надеемся, что знания, приобретенные на мастер-классах, пригодятся людям в повседневной жизни и в организации досуга», - рассказала Юлия Бутт.



По ее словам, пока программа мастер-классов составлена на август, но если «Уроки…» окажутся популярными среди посетителей Летнего сада, то занятия продолжатся в сентябре и следующим летом.