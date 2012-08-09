Ухудшающие зрение очки появились для ортодоксов

Ортодоксы, во избежание искушения разглядывания в жару легко одетых женщин и впадать в грех, изобрели очки, ухудшающие зрение. Очки с сильно затонированными стеклами, позволяющими видеть на расстоянии 3–4 метров, стоят в Израиле 25 шекелей (около 6 долларов).

Очки запатентованы и верующие евреи охотно приобретают их. Продажи очков, ухудшающих зрение, идут успешно: с начала лета было продано несколько сотен пар очков. Для ортодоксов также существуют специальные наклейки, благодаря которым визуальное восприятие окружающего мира расплывается, а нижняя часть линзы остается прозрачной, чтобы можно было четко видеть землю под ногам.

Отметим, летом в Израиле бывает очень жарко.