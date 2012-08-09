Наталья Антюх: Олимпийская звезда Невы

31-летняя Наталья Антюх по праву стала первой звездой петербургской легкой атлетики 21-го века. Антюх, начинавшая заниматься в петербургском спортивном обществе «Динамо», финальный забег на 400 метров с барьерами пробежала с результатом 52.70, ставшим ее личным рекордом.

Она уверенно начала бег, идя по дистанции ровно. Основная борьба развернулась на последней стометровке, где борьбу за золото представительнице Северной столицы навязала ее давняя соперница - американка Лашинда Демус. Стало казаться, что россиянка упустит долгожданное золото. Но она смогла дотерпеть до финиша и подняться на высшую ступень пьедестала почета. Показывать характер и держать волю в кулаке легкоатлетке приходится на протяжении всей карьеры, включившей в себя не только взлеты, но и падения, от которых она, к нашей большой радости, сумела оправиться. Антюх, мечтавшая в детстве стать ветеринаром, уже в возрасте 17 лет стала победительницей Всемирных юношеских Игр в Москве.

С 1998 года петербурженка постоянно входила в состав сборной команды страны и добивалась высоких результатов на самых престижных соревнованиях. Особенно - в эстафетах. Именно в эстафете 4х400 метров в 2003 году на Чемпионате мира в Бирмингеме Наталья завоевала первое в своей карьере золото, хотя за год до этого она получила еще одну медаль высшего достоинства, но только на первенстве континента в помещениях. В 2004 году состоялся дебют Натальи на Олимпийских играх. В Афинах она завоевала серебро в эстафете и бронзу в беге на 400 метров. Кроме того она побеждала на самых разных соревнованиях: в составе эстафетной команды (4х400 метров) России бегунья выиграла на ЧМ в 2003, 2005 и 2007 годах, трижды в этом виде завоевывала бронзовые медали мировых первенств. В 2008 году в ее карьере произошел спад, которого никто не ожидал.

В финальном забеге чемпионата России спортсменка, выжавшая из себя максимум, потеряла сознание и упала на бегу. В результате - представительница Петербурга осталась за бортом Олимпиады в Пекине. В тот момент специалисты поспешили поставить на дальнейших перспективах спортсменки жирный крест. Черная полоса в карьере легкоатлетки продолжилась, и летом 2009 года Наталья вновь слабо выступила на чемпионате России и пролетела мимо главной команды страны. Несмотря на скепсис в свой адрес и неудачи, Антюх сумела вернуться и добиться невиданных ранее результатов. В 2010 году начала работать в группе тренера Елены Куликовой. В том же году они начали эксперимент: по примеру знаменитой Ирины Приваловой, сменили гладкие 400 метров на такие же, но только с барьерами. Результаты превзошли все ожидания - Наталья выиграла Чемпионат России 2010 года в этой дисциплине. Также она одержала победу и на европейском первенстве в Барселоне, показав время 52.92.

Эти феноменальные цифры буквально шокировали всю легкоатлетическую общественность. Это было не просто безоговорочное золото, а еще и рекорд чемпионатов Европы, к которому никто не мог приблизиться почти 25 лет. Через год в южнокорейском Тэгу на мировом первенстве спортсменке вновь пришлось проявить характер. В безнадежной ситуации она сумела зацепиться за первую бронзовую медаль в новой для нее дистанции. К Лондону Атнюх подошла в отличной форме и в роли безоговорочного фаворита. С этой ролью она справилась блестяще, получив достойную награду в виде золотой олимпийской медали, путь к которой не был усыпан розами.