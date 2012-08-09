На кладбище Нижнего Тагила эксгумируют наркоманку

Полиция Нижнего Тагила эксгумировала Татьяну Казанцеву, которая лечилась от наркомании в фонде «Город без наркотиков», а в июле скончалась от менингита. Следователям ее смерть кажется подозрительной.





На кладбище Нижнего Тагила выкапывают тело Татьяны Казанцевой, пациентки фонда Евгения Ройзмана «Город без наркотиков». Ее смерть вызвала подозрения следователей.

Теперь правоохранители хотят проверить, была ли наркоманке вовремя оказана помощь.



Юрист фонда «Город без наркотиков» Анастасия Удеревская сообщает, что кладбище заполнено полицией, на территорию никого не пускают, даже родителей девушки — якобы кто-то сообщил о заложенной рядом бомбе.



Анастасия Удеревская, юрист фонда «Город без наркотиков»: «На кладбище приехали родители Тани Казанцевой. Их не пропускают через оцепление. Сотрудники полиции говорят, что там все заминировано».



Представитель фонда утверждает, что на эксгумацию съехалась «вся полиция Нижнего Тагила», а среди надгробий залегли снайперы, сообщает НТВ.



Анастасия Удеревская: «Прямо на могилах залегло несколько снайперов с СВД».



Сотрудник "Города без наркотиков" Евгений Маленкин сообщил в своем микроблоге, что тело Казанцевой увезли в морг, не проведя при этом обязательной процедуры опознания. Он также выразил сомнения в наличии решения суда об эксгумации.



О смерти 29-летней Татьяны Казанцевой стало известно утром 18 июня — она скончалась в больнице города Березовский Свердловской области, предположительно, от гнойного менингита. Пациентку привезли из реабилитационного центра фонда «Город без наркотиков», который в последние месяцы стал мишенью для многочисленных полицейских проверок и расследований. Фонд сравнивали «концлагерем» и обвиняли в насилии и издевательствах над пациентами. Сам Евгений Ройзман уверен, что против него идет «война».



Ранее Березовский городской суд Свердловской области санкционировал эксгумацию тела пациентки в рамках расследования уголовного дела. Дело, по которому пока нет фигурантов, возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".











