Дмитрий Рогозин прокомментировал призыв Мадонны освободить Pussy Riot

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал призыв известной американской певицы Мадонны на концерте в Москве освободить участниц панк-группы Pussy Riot.

В своем микроблоге в Твиттере Рогозин написал: "Каждая бывшая б. с возрастом стремится читать всем лекции о морали. Особенно во время зарубежных турне и гастролей". Один из блогеров, очевидно, побывавший на концентре Мадонны, ответил политику: "при этом зал единодушно поддержал каждое ее слово! Мы другие, нам не понять уголовного наказания за административное нарушение". На это Рогозин посоветовал: "Или крест сними, иль трусы надень".

"АН" сообщали, что выступая в Олимпийском, Мадонна выступила в поддержку участниц российской панк-группы Pussy Riot и исполнила один из своих хитов в черной маске с прорезями для глаз, как девушки в храме Христа Спасителя.

Мадонна около 10 минут сначала говорила в защиту арестованных девушек. Она сказала так: «Я очень благодарна и счастлива, что я из Америки, где мы свободны в выражении себя и своего мнения, даже если окружающие люди и моё правительство не согласны со мной. Это и есть демократия. Я хочу сказать несколько слов о Pussy Riot. Эти три девочки - Маша, Катя и Надя. Они уже заплатили за свою акцию, отсидев пять месяцев за решеткой. Я прошу для них свободы! Вы со мной?», - обратилась Мадонна со сцены, попросив их освободить. Зал взорвался в овациях.