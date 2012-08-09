ВВКО: Спутники, выведенные на нерасчетные орбиты, МКС не угрожают

Представитель Минобороны РФ по ВВКО полковник Алексей Золотухин сегодня заявил, что спутники "Экспресс-МД2" и "Телком-3", которые 7 августа были выведены на нерасчетные орбиты, МКС не угрожают.

Золотухин заверил, что войска воздушно-космической обороны контролируют параметры орбиты спутников.

"Специалисты ВВКО осуществляют непрерывный мониторинг изменений параметров орбиты космических аппаратов "Экспресс-МД2" и "Телком-3", выведенных разгонным блоком "Бриз-М" на нерасчетную орбиту 7 августа 2012 года. По данным командного пункта ВВКО, угрозы для функционирования Международной космической станции, а также космических аппаратов российской орбитальной группировки указанные космические объекты в настоящее время не представляют", - сказал представитель войск.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что последние космические неудачи связаны со старением руководящего состава предприятий ракетно-космической отрасли.

Наиболее вероятной причиной нештатного запуска ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-МД2" и Telcom-3 является механическое повреждение магистрального кабеля подачи топлива, пишет "Коммерсантъ". К такому выводу пришла межведомственная комиссия, занимающаяся изучением причин аварии, которую возглавляет первый заместитель генерального директора ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" Олег Скоробогатов.