Ксения Собчак показалась в образе Юлии Тимошенко (ФОТО)

Известная телеведущая и оппозиционерка Ксения Собчак предстала в образе экс-премьера Украины Юлии Тимошенко - в закрытых платьях и с косой. В новом номере американский журнал Harper's Bazaar разместил интервью с Ксенией Собчак.

Собчак позировала в платьях от Marchesa и Vera Wang и ответила на вопросы о своем прошлом и планах.

Телеведущая рассказала, как жила в мире богатых и знаменитых, вертелась в высших кругах. По словам Собчак, ей не стыдно за свое прошлое - ей тогда было всего 20 лет.

В статье уделяется внимание не звезде шоу-бизнеса, а Собчак - политику. "Хотя по своему происхождению Ксения близка Челси Клинтон (дочь экс-президента США Билла Клинтона и Госсекретаря Хиллари Клинтон), но ее можно сравнить с Ким Кардашян", - пишут авторы статьи, отмечая "коллективный ужас, который охватил всех, когда она бросилась на политические баррикады".

"В России девяносто шесть процентов россиян узнают меня. Возможно, это нескромно, но это правда", - сказала тележурналистка. Последнее время Собчак принимает активное участие в акциях оппозиции. Собчак ушла из всех развлекательных телевизионных проектов, - "Дом-2", "Топ-модель по-русски".

Она призналась, что возглавлять государство не хочет, баллотироваться на выборах президента не будет.

Она видит себя журналистом, возможно, Тайрой Бэнкс и Ларри Кингом в одном лице. По ее мнению, это сочетание гламурного образа и серьезной жизненной позиции вызывает у окружающих критику. "А я могу заботиться о справедливости даже на каблуках от Шанель", - считает Ксения. Она рассказала, что лет пять назад заинтересовалась политической журналистикой. А сейчас изменила свою жизнь: "У меня есть деньги, я популярна, но все это важно только для меня одной. А хотелось бы чего-то большего, поэтому я занялась оппозиционной деятельностью".