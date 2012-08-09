Центробанк России лишил лицензии банк "Камчатка", из кассы которого исчезли 145 миллионов рублей. Недостача обнаружена 27 июля. Председателя наблюдательного совета банка обратился с заявлением в полицию.

По факту исчезновения денег возбуждено уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере".

В МВД говорят, что в конце июля в банке "Камчатка" сменилось руководство, передает "Эхо Москвы". Бывший президент кредитного учреждения и заведующая кассой покинули Камчатский край. В полиции подчеркнули, что пока экс-руководители не являются подозреваемыми по делу.