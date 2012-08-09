Шпорт встретился с главой Объединенной судостроительной корпорации

Андрей Дьячков побывал в краевой столице в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку. На состоявшейся встрече, Губернатор отметил, что судостроение является одной из базовых отраслей в крае, крупнейшие предприятия региона – Хабаровский и Амурский судостроительные заводы входят в состав ОСК.

«Нам удалось совместно с корпорацией решить вопросы по загрузке наших предприятий на ближайшую перспективу. Но сразу же встал вопрос дефицита квалифицированных кадров. Я хотел бы, чтобы ОСК также подключилась к решению этой проблемы», - отметил Губернатор.

На встрече стороны также обсудили вопросы технического перевооружения судостроительных предприятий края.

Глава ОСК в ходе рабочей поездки побывает в Комсомольске-на-Амуре, передает РИА АмурПресс.