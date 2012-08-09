Убийцам губернатора Магаданской области Валентина Цветкова огласят приговор

В Московском городском суде сегодня, как ожидается, огласят приговор по делу об убийстве в октябре 2002 года губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Главу региона застрелили на Новом Арбате в Москве.

На скамье подсудимых — предполагаемые организаторы и исполнители преступления — Владимир Голбан и Сергей Филиппенко. Гособвинитель требовал приговорить их к пожизненному сроку лишения свободы и 15 годам колонии строгого режима соответственно. Это не первый приговор по делу об убийстве Цветкова, ранее были осуждены еще четверо фигурантов.

Представители в Следственном комитете сообщили, что еще несколько подозреваемых в причастности к убийству находятся в розыске. Уголовное дело в отношении них, а также в отношении заказчиков преступления выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается.