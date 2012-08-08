Ливень размыл железнодорожные пути в Карелии

В Карелии в результате ливней размыты 30 метров железнодорожного пути на перегоне "Летний-Сосновец" Октябрьской железнодорожной дороги, глубина промоины достигает до 4-5 метров, передают СМИ.

Для поездов разрабатываются оптимальные схемы движения, всего задержаны девять поездов: №294 Анапа — Мурманск, №381 Мурманск — Москва, №285 Мурманск — Новороссийск, №382 Москва — Мурманск, №526 Адлер — Мурманск, №16 Москва — Мурманск, №212 Москва — Мурманск, №286 Новороссийск — Мурманск. Задерживается в пути и поезд №21 Мурманск — Санкт-Петербург, уточняет пресс-служба РЖД.

От ливней пострадала и столица Карелии - в Петрозаводске произошло обрушение части моста, который соединяет улицы Антикайнена и Мерецкова. Подтопления произошли во многих населённых пунктах Карелии.