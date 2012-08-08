В Москве осенью появятся первые выделенные велодорожки

В Москве в сентябре появятся первые выделенные велосипедные дорожки, которые станут частью инфраструктуры города. Об этом в среду, 8 августа, сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Как ожидается, на велосипеде можно будет добраться до метрополитена - первая подобная трасса свяжет станцию метро «Марьино» с районом Капотня, вторая – станции «Беляево» и «Чертановская». Велосипедные дорожки, отметил Бирюков, будут освещены, на их протяжении оборудуют места для парковки велосипедов и отдыха.