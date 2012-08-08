В Москве проходит митинг против перепланировки Измайловского парка. На согласованную со столичными властями акцию у станции метро «Партизанская» пришли 150 человек. По мнению организаторов митинга, после реконструкции парк превратится в торгово-развлекательный комплекс под открытым небом. В свою очередь районные власти утверждают, что лесу ничего не угрожает, передает РИА Новости. Жители опасаются того, что будут застроены особо охраняемые природные территории. Проект перепланировки будет доработан и общественные слушания пройдут осенью.