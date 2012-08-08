Ксения Собчак дала откровенное интервью американскому глянцевому журналу Harper's Bazaar, отрекомендовав себя одним из самых известных человеком в России. Ксения сказала, что Путин и Медведев вначале, а она - третья.

"В России девяносто шесть процентов россиян узнают меня. Возможно, это нескромно, но это правда", - сказала тележурналистка. Последнее время Собчак принимает активное участие в акциях оппозиции. Собчак ушла из всех развлекательных телевизионных проектов, - "Дом-2", "Топ-модель по-русски".

Сейчас она ведет несколько программ о политике и обществе на разных интернет-площадках. В статье уделяется внимание ее политической деятельности. "Хотя по своему происхождению Ксения близка Челси Клинтон (дочь экс-президента США Билла Клинтона и Госсекретаря Хиллари Клинтон), но ее можно сравнить с Ким Кардашян", - пишут авторы статьи, отмечая "коллективный ужас, который охватил всех, когда она бросилась на политические баррикады".

"У меня шизофреническая жизнь, потому что иногда я чувствую себя идеальной женой днем и проституткой ночью. Я как Доктор Джекил и Мистер Хайд", - рассказала сама Ксения Собчак.

Она призналась, что возглавлять государство не хочет, баллотироваться на выборах президента не будет.

Она видит себя журналистом, возможно, Тайрой Бэнкс и Ларри Кингом в одном лице. По ее мнению, это сочетание гламурного образа и серьезной жизненной позиции вызывает у окружающих критику. "А я могу заботиться о справедливости даже на каблуках от Шанель", - считает Ксения. Она рассказала, что пять назад заинтересовалась политической журналистикой. А сейчас изменила свою жизнь: "У меня есть деньги, я популярна, но все это важно только для меня одной. А хотелось бы чего-то большего, поэтому я занялась оппозиционной деятельностью".