Совет Федерации поддерживает запрет на продажу алкоголя до 21 года

Совет Федерации может поддержать предложение Геннадия Онищенко повысить возрастную планку на продажу алкоголя до 21 года. Инициативу главы Роспотребнадзора поддержал председатель комитета СовФеда по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, необходимо усилить борьбу с подростковым алкоголизмом на государственном уровне, полагает сенатор. "Проблема подросткового алкоголизма в России не решена, эта проблема комплексная, и одними запретительными мерами ситуация разрешаться не может", - заявил Рязанский, передает РБК. По его мнению, "размах подросткового пьянства за последние 20 лет приобрел угрожающие масштабы, и на сегодняшний день ежедневно алкоголь употребляют 33% российских юношей и 20% девушек". "Возраст, когда подростки начинают пробовать алкоголь, снизился до 12 лет. Раннее втягивание в алкогольную среду в разы повышает риски попадания молодежи в криминальную среду или погружения в тяжелые формы алкоголизма", - подчеркнул сенатор.