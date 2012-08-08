В Цхинвале открыли памятник Герою России Денису Ветчинову

В Цхинвале 8 августа 2012 года открыли памятник Герою России Денису Ветчинову. Майор Ветчинов ценой собственной жизни спас командующего 58-й армией и группу российских тележурналистов — их колонна попала под обстрел грузинской пехоты.

За десять дней до гибели майору исполнилось 32 года. Восьмого августа 2008 года Деним позвонил жене и маленькой дочке в последний раз. Сказал, что все нормально, чтобы родные не волновались и ждали его домой. Девятого августа он погиб. Посмертно майору Ветчинову было присвоено звание Героя России.

По данным властей Южной Осетии, та война унесла жизни порядка полутора тысяч мирных жителей. Погибли более 60 российских миротворцев. Последний бой майора Ветчинова был снят съемочной группой 9 августа 2008 года. На подступах к Цхинвалу колонна бронетехники 58-й армии попала в засаду. На одном из БТР вместе с командующим генералом Хрулевым ехали и российские журналисты. Грузинские подразделения расстреливали бронемашины с 10 точек. Полтора часа колонна ждала подкрепления под обстрелом, и все это время Денис Ветчинов отстреливался, защищая безоружных людей, напоминает Вести.ру.

Он лично уничтожил больше 10 грузинских спецназовцев. Майор дорогой ценой доказал, что и один в поле воин. От полученных ран офицер скончался по дороге в госпиталь.