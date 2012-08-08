Коррдинатор "Левого фронта" Сергей Удальцов в соцсетях объявил, что акция "Оккупай СК" в защиту политзаключенных пройдет в четверг. "Завтра, 9 августа, в 18:00 выходим к Следственному Комитету в поддержку наших политузников! Свободу политзаключеннным!", — написал оппозиционер.

Как ожидается, акция продлится до 22 часов. Она будет проводиться в формате пикета или встречи с депутатом.

Решение о проведении акции принято на митинге 26 июля.

После "Марша миллионов" 6 мая в Москве были арестованы 15 человек: Денис Луцкевич, Владимир Акименков, Ярослав Белоусов, Рихард Соболев, Феликс Бахов, Михаил Косенко, Олег Архипенков, Артем Савелов, Андрей Барабанов, Максим Лузянин, Степан Зимин, Николай Кавказский, Алексей Полихович, под домашним арестом — Александра Духанина, под подпиской о невыезде — Мария Баронова.

Данное уголовное дело ведет Следственный Комитет РФ. Арестованным предъявлены обвинения по ст. 212 и 318 УК РФ.

Активисты отмечают, что никто из списка политзаключенных, утвержденного на митинге "За честные выборы!" 4 февраля и переданного в то время президенту РФ Дмитрию Медведеву, так и не был освобожден. Активисты также собираются выразить протест сотрудникам СК РФ за угрозы в адрес журналистов.