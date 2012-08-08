Суд огласит приговор Расулу Мирзаеву 14 августа

Суд огласит приговор чемпиону мира по самбо Расулу Мирзаеву 14 августа. Заседание в Замоскворецком суде Москвы начнется в 12:00. В среду в этом суде завершились очередные слушания по делу Мирзаева.

Напомним, что по версии следствия, 15 августа 2011 года спортсмен Расул Мирзаев в ходе конфликта с московским студентом Иваном Агафоновым около ночного клуба «Гараж», нанес ему удар в лицо. Молодой человек от удара самбиста упал, ударившись головой об асфальт. От полученных травм Иван Агафонов скончался в больнице.

Мирзаев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Дело в отношении спортсмена было изначально возбуждено по этой статьей, однако затем переквалифицировано на статью о причинении смерти по неосторожности. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас Мирзаеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Прокурор призвал суд приговорить чемпиона мира по самбо к двум годам тюрьмы. По мнению гособвинения, у спортсмена не было умысла причинить тяжкие телесные повреждения Ивану Агафонову.

«АН» сообщали, что в среду на допросе Мирзаев попросил у родственников Агафонова прощения.