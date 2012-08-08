Вода в Москве станет вкуснее и безопаснее

Приятный, и главное полезный для здоровья, подарок готовит к октябрю москвичам столичный мэр Сергей Собянин. К октябрю 2012 года все московские станции водоподготовки перейдут на новую систему обеззараживания воды.



В среду Собянин посетил Северную станцию водоподготовки в СВАО Москвы, осмотрел помещения технологической линии по обеззараживанию и цех очистки воды. Северная станция обеспечивает питьевой водой северную часть города, включая Зеленоград и некоторые города ближнего Подмосковья (Долгопрудный, Химки, Мытищи). К середине осени в Москве будет завершен перевод системы обеззараживания питьевой воды на использование нового, безопасного реагента — гипохлорита натрия. Он заменит жидкий хлор, применявшийся на городских водоочистных станциях в течение последних 80 лет.

Генеральный директор МГУП "Мосводоканал" Станислав Храменков сообщил, что вода станет приятнее на вкус, вкусовые качества изменятся, потому что хлор сам по себе продуцирует плохие запахи.

Хлор, который используется для дезинфекции воды с 30-х годов, с одной стороны - способен убить десятки заболеваний "грязных рук", с другой - может нанести серьезный вред и людям и окружающей среде. При том же бактерицидном эффекте, гипохлорит натрия не горюч, не взрывоопасен и малотоксичен.