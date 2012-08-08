В Лесогорске Иркутской области бык в порыве страсти загнал корову на пятый этаж многоэтажного дома. Выручать и спасать от влюбленного ухажера рогатую красавицу пришлось иркутским спасателям.

По словам представителей администрации Лесогорска, страстный бычара умудрился загнать свою подругу в подъезд и на последний этаж пятиэтажки. Отношения между животными выяснялись бурно. Жители подъезда испугались. Они попытались самостоятельно прогнать сладкую парочку, но быку не хотелось покидать дом.

Пришлось вызвать сотрудников МЧС. Пожарные, вооружившись прочной веревкой, когда корова потеряла бдительность, обвязали ее рога. Животному пришлось сдаться. Друг коровы последовал ее примеру.