ЛДПР выступает за конфискацию автомобиля у пьяных водителей

ЛДПР выступает за конфискацию автомобиля при вождении в нетрезвом виде. Партия давно предлагала закрепить эту норму в законе, однако раньше идея находила в Госдуме большое количество противников.

Как сообщила пресс-служба партии, Госдума готовится рассмотреть проект закона об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, и в качестве одной из мер предлагается обсудить введение конфискации транспортного средства.

"Очередная инициатива ЛДПР наконец-то прошла испытание временем. Парламент вообще неповоротлив, когда речь заходит об инициативах оппозиции. Но тема пьянства за рулем не слишком благодатное поле для рассуждений о соответствии строгости наказания тяжести содеянного", - отметили в партии.

В отличие от конфискации, "перспектива потерять недешевое средство передвижения действует отрезвляюще во всех смыслах", и поэтому фракция поддержит данную норму при рассмотрении соответствующего законопроекта, сообщает РБК.



