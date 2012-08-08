Полицейские в Подмосковье задержали своих коллег по подозрению в мошенничестве. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Задержан майор полиции, дежурный отдела вневедомственной охраны УМВД России по Домодедовскому району Московской области, и его сообщник – бывший прапорщик милиции, уволенный из органов в ходе реформы министерства.

Подозреваемые, представляясь сотрудниками ГИБДД Центрального аппарата МВД России, предлагали коммерсантам содействие в получении регистрационных номеров серии АМР, сопроводительных документов на «мигалки», а также предписаний, запрещающих сотрудникам ГИБДД проверку автомобиля.

Последнее предложение мошенников - комплект вышеуказанных документов за 500 тысяч евро. При получении аванса в размере 40 тысяч евро в одном из столичных кафе с поличным задержали бывшего прапорщика, а затем – на территории города Домодедово майора полиции, сообщает ИТАР-ТАСС.

Материалы оперативно-розыскных мероприятий направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.



