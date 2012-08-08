Питьевая вода Москвы с октября станет вкуснее

Всю питьевую воду в Москве к октябрю 2012 года будут очищать новым безопасным реагентом - гипохлоритом натрия. В результате вода станет вкуснее и не будет пахнуть хлором. И это не единственное преимущество.



Об этом сообщил сегодня генеральный директор МГУП "Мосводоканал" Станислав Храменков во время посещения Северной станции водоподготовки. Вместе с ним станцию осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.

Переход на новый реагент позволит обеспечить большую экологическую и антитеррористическую безопасность. Как сообщает Храменков, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы на Северной станции. До 1 сентября станция полностью отказывается от хлора, остальные станции последуют ее примеру до октября. Стоимость проекта по переводу столичных станций на новый реагент составила 3,1 млрд рублей.

Хлор используется для очистки воды порядка 80 лет. В отличие от него, гипохлорит натрия не горюч, не взрывоопасен и малотоксичен. При этом он обладает бактерицидным эффектом, не уступающим хлору. Доставка гипохлорита натрия на станции водоподготовки обеспечивается автомобильным транспортом, тогда как хлор доставлялся железнодорожными цистернами. Хлор везли в Москву из Волгограда, Новомосковска, Дзержинска. В Москве хранилось до 1,3 тыс. т вещества. В случае возникновения чрезвычайной ситуации зона загрязнения охватила бы почти всю территорию столицы и Подмосковья. Кроме того, в местах хранения хлора запрещено любое строительство в радиусе 1 км. При замене его новым реагентом "зона запрета" снижается до 50 м, сообщает РБК.

Система водоснабжения Москвы ежесуточно обеспечивает производство около 4 млн куб. м питьевой воды. Ее обеззараживают четыре станции водоподготовки: Рублевская, Западная (работает с гипохлоритом натрия уже с 2009г.), Северная и Восточная. Протяженность сетей водоснабжения составляет около 12 тыс. км, сетей канализации - 8,4 тыс. км. В Москве установлено около 70 тыс. приборов учета воды, в том числе свыше 44 тыс. общедомовых. Из 3,5 млн квартир в Москве 1,7 млн оборудованы счетчиками воды.



