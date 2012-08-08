Расул Мирзаев раскаялся и еще раз попросил прощения у родных Ивана Агафонова

Спортсмен Расул Мирзаев, от удара которого погиб московский студент Иван Агафонов, раскаялся в своем поступке и еще раз попросил прощения у родственников погибшего. О своем раскаянии Мирзаев заявил во время допроса на сегодняшнем процессе в Замоскворецком суде Москвы.

Самбист обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мирзаеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее свидетель по скандальному делу чемпиона заявил, что «Иван Агафонов пытался ударить Расула Мирзаева первым». В понедельник вызванных на заседание свидетели в суд так и не явились. Приставы в своих рапортах доложили, что не могут их найти — кто-то указал во время допросов на стадии следствия неверные адреса и телефоны, кто-то сменил место жительства, кто-то — в отпуске за границей. Один из свидетелей — травматолог, осматривавший Ивана Агафонова, которого в Первую градскую больницу привезли друзья, несколько месяцев назад скончался.

Друг Мирзаева Артем Григорян -один из немногих очевидцев ссоры, кто явился в суд. Ранее все находившиеся в ту ночь в «Гараже» свидетели как один рассказывают, что видели в клубе и Ивана с радиоуправляемой машинкой, и Расула, а вот самого конфликта между ними — не видели. Но Григорян, как он сообщил, стоял в этот момент рядом.

По его словам, ссора возникла после того, как Агафонов пытался познакомиться с девушкой Мирзаева Аллой и сказал своему другу, что «снимает телку». Подошедшему спортсмену Агафонов якобы сказал: «и тебя сниму, если нужно будет». Григорян рассказывает, что Мирзаев поставил ногу на машинку Агафонова. Студент переложил пульт от игрушки в другую руку и сделал движение в сторону спортсмена. Мирзаев расценил это как угрозу и нанес удар ладонью слева.

Проверить слова Григоряна сложно. На кадрах с камеры видеонаблюдения у клуба очень сложно что-либо разглядеть. Отец погибшего Александр Агафонов сказал в суде, что другие свидетели "готовы прийти в суд, чтобы рассказать все, как было, но боятся за свою безопасность", пишет "КП".

Адвокат спортсмена Алексей Гребенской заверил, что никто им не угрожал, никто со стороны Расула Мирзаева с ними не контактировал.По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба "Гараж" Мирзаев ударил Агафонова, который после этого был госпитализирован и через несколько дней скончался, не приходя в сознание. Защита Мирзаева настаивала на переквалификации действий спортсмена, утверждая, что Агафонов погиб от удара об асфальт при падении, а не из-за действий Мирзаева.