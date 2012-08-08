В Рязани предотвращена драка пятидесяти таксистов

Около полуночи в дежурную часть поступило сообщение, что на улице 1-е мая в Рязани собрались около 50-ти автомобилей. В ходе проверки выяснилось, что таксисты искали обидчиков их коллег.

Молодые люди накануне напали на двоих водителей. Дежурные наряды полиции не допустили нарушения общественного порядка.



Сейчас по данному факту проводится проверка.

Всех, кому что-либо известно о зачинщиках инцидента, просят сообщить в полицию по телефону 299-333 или 02.



Ранее «АН» писали, что в ночь на 8 августа массовая драка произошла в Перми. Там около 50 мужчин — представители армянской и таджикской диаспор — подрались из-за двух женщин.



