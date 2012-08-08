Россиянин плыл в Одессу на матрасе. Не доплыл

20-летний гражданин Российской Федерации пытался добраться до Одессы, переплыв на надувном матрасе Керченский пролив. Молодого человека обнаружил участковый инспектор пограничной службы на острове Тузла.



Документов задержанный при себе не имел, сообщил, что он житель Вологодской области России, попал на остров с помощью надувного матраса из соседнего государства. Он хотел добраться до Керченского полуострова и в дальнейшем попасть в Одессу «для улучшения условий своей жизни».

Сотрудниками Госпогранслужбы Украины нарушитель границы задержан. Ведется следствие.



