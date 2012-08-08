В России компанией Абрамовича продается крупнейшее месторождение олова

Компания Millhouse, управляющая активами бизнесмена Романа Абрамовича, продаст крупнейшее в России месторождение олова - Пыркакай на Чукотке. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Официального подтверждения информация пока не получила. Источники издания в качестве потенциального покупателя называют китайскую государственную Shenhua Group, которая занимает второе место в мире по объемам добычи угля. Millhouse намерена выручить за месторождение около 300 миллионов долларов.

Запасы олова на месторождении Пыркакай оцениваются в 228,5 тысячи тонн, это четвертое место в мире по их объемам. Разработку месторождения планируется начать в 2017 году, а к 2018-му из него планируется ежегодно извлекать более шести миллионов тонн руды. Из нее будут производить 11,1 тысячи тонн олова и 814 тонн вольфрама. Общий срок жизни месторождения оценивается в 29 лет.

Компания Millhouse имеет на Чукотке несколько горнорудных активов, наиболее известными из которых являются месторождения золота. Так, структуре принадлежит Баимская площадь - потенциально крупнейшее российское месторождение золота и меди. В июне 2012 года СМИ сообщали, что структуры Абрамовича намерены продать долю в этом месторождении англо-австралийской BHP Billiton.



