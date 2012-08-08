Срок заключения Платону Лебедеву сокращен судом

Вельский районный суд частично удовлетворил ходатайство защиты экс-главы "МЕНАТЕПа" Платона Лебедева и сократил бизнесмену срок заключения на три года и 4 месяца. Гособвинитель тоже был не против смягчения наказания.

По мнению прокурора, срок лишения свободы предпринимателя мог быть сокращен до 11 лет и 3 месяцев, то есть на 1 год и 9 месяцев. Защита П.Лебедева просила снизить наказание до уже отбытого их подзащитным. "Сделать это предписывают Конституция и Уголовный кодекс РФ, постановления Конституционного суда и другие нормы права". - заявил в суде адвокат Владимир Краснов, сообщает РБК.

П.Лебедев провел в заключении уже 9 лет из назначенных ему 13. В мае 2012г. Верховный суд РФ отказался удовлетворить надзорную жалобу М.Ходорковского и П.Лебедева на их второй приговор, вынесенный в 2010г.

Хамовнический суд Москвы 30 декабря 2010г. приговорил экс-главу НК "ЮКОС" М.Ходорковского и бывшего руководителя МФО "МЕНАТЕП" П.Лебедева к 14 годам лишения свободы каждого. Бизнесменам инкриминировали присвоение и отмывание денежных средств. В мае 2011г. Мосгорсуд снизил срок заключения предпринимателям по второму уголовному делу с 14 до 13 лет. Таким образом, они должны выйти на свободу в 2016г.

В настоящее время М.Ходорковский отбывает срок в колонии г.Сегежа в Карелии, а П.Лебедев - в исправительной колонии г.Вельска Архангельской области.



